Пресс-служба «Спартака» ответила на сообщения об отстранении Соболева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава пресс-службы футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов не стал комментировать информацию о том, что главный бомбардир московской команды Александр Соболев был отстранен от занятий в общей группе перед поездкой в сборную России. Господин Зеленов лишь указал, что сейчас футболист находится на базе и участвует в восстановительной тренировке.

Ранее сегодня, 18 октября, журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча десятого тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов», который прошел 1 октября, отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной. Причиной отстранения, по информации журналиста, стало нарушение футболистом дисциплины.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева — он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке»,— сказал глава пресс-службы «Спартака» (цитата по ТАСС).

Александру Соболеву 26 лет. Он выступает за «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне за «Спартак» (6-е место) футболист забил четыре гола в десяти матчах. В матче против команды «Крылья Советов» Соболев получил желтую карточку и был вынужден пропустить дерби с ЦСКА.

Подробнее о матче — в материале Ъ «"Спартак" забили "Крыльями"».