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Мэрия: снос сторожки на Всесвятском кладбище в Краснодаре был согласован

Снос сторожки на Всесвятском кладбище в Краснодаре был согласован с управлением госохраны объектов культурного наследия. Об этом сообщил Муниципальный центр управления города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Демонтаж объекта обеспокоил жителей краевого центра, поскольку строение было расположено рядом с воротами Всесвятского кладбища, являющимися памятником архитектуры XIX века.

В ведомстве отметили, что сторожка не имеет статуса объекта культурного наследия.

Проект благоустройства Всесвятского кладбища реализует АО «Краснодаргражданпроект». Стоимость работ составляет 10,8 млн руб.

Анастасия Донскова

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