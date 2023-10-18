Мэрия: снос сторожки на Всесвятском кладбище в Краснодаре был согласован
Снос сторожки на Всесвятском кладбище в Краснодаре был согласован с управлением госохраны объектов культурного наследия. Об этом сообщил Муниципальный центр управления города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Демонтаж объекта обеспокоил жителей краевого центра, поскольку строение было расположено рядом с воротами Всесвятского кладбища, являющимися памятником архитектуры XIX века.
В ведомстве отметили, что сторожка не имеет статуса объекта культурного наследия.
Проект благоустройства Всесвятского кладбища реализует АО «Краснодаргражданпроект». Стоимость работ составляет 10,8 млн руб.
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