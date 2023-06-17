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Мэрия Краснодара выбрала подрядчика, который закончит проект благоустройства Всесвятского кладбища

Администрация Краснодара выбрала нового подрядчика, который завершит проект благоустройства Всесвятского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Всесвятское кладбище

Всесвятское кладбище

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Запуск движения по новому Яблоновскому мосту

Запуск движения по новому Яблоновскому мосту

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

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Всесвятское кладбище

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Запуск движения по новому Яблоновскому мосту

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

До конца года планируется выполнить работы по проектированию, благоустройству и реставрации территории кладбища. Так как Всесвятское кладбище — объект культурного наследия регионального значения, проведение работ будут контролировать эксперты, отмечают власти.

По информации мэрии, сейчас территорию кладбища расчищают от мусора и веток. Ежедневно проводится валка аварийных деревьев. Часть территории уже расчистили. Также запланировано восстановление асфальтобетонных покрытий и дорожек.

На территории кладбища были установлены дополнительные фонари уличного освещения. В ближайшее время предстоит обследовать могилы и места захоронений, которые требуют работ по реставрации, добавляют в администрации.

Согласно данным сайта госзакупок, выполнением работ будет заниматься АО «Краснодаргражданпроект». Стоимость работ составит 10,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», организация зарегистрирована в 1992 году. Компания ведет деятельность в области архитектуры. В 2022 году выручка составила 363,3 млн руб., чистая прибыль – 2,7 тыс. руб. Актуальные данные о владельцах отсутствуют.

Всесвятское кладбище — старейшее кладбище Краснодара. Основано в начале 30-х годов XIX века, считается, что на нем захоронено не менее 1,2 млн человек. Современная площадь — 18,5 га. С 2019 года имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

29 мая мэрия сообщила, что ремонт пешеходных тропинок и проездов на Всесвятском кладбище обойдется в 15 млн руб. Работы планируют закончить к сентябрю 2023 года. https://www.kommersant.ru/doc/6013084 В апреле также стало известно, что на кладбище появятся QR-коды на надгробиях: штрихкод позволит получить расширенную информацию об усопших.

Александр Орлов

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