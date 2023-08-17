В Екатеринбурге потушили пожар на строящейся ледовой арене УГМК

Пожар на территории строящегося спортивного объекта «УГМК-арена» удалось ликвидировать на площади 10 кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС Свердловской области.

По данным МЧС, пламя полностью потушили в 13:35. На месте возгорания работали 13 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

Напомним, пожар на стройке начался днем 17 августа. До прибытия спасателей с территории самостоятельно эвакуировались 200 человек. Пожар произошел из-за возгорания лакокрасночных материалов и утеплителя.

Полина Хабарова

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