«Северсталь» построит комплекс по производству железорудных окатышей

«Северсталь» (MOEX: CHMF) подтвердила строительство комплекса по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК). Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Мощность комплекса — 10 млн тонн железорудных окатышей в год. Их будут производить из железорудного сырья с Яковлевского и Оленегорского ГОКов (горно-обогатительных комбинатов.— "Ъ")»,— говорится в сообщении.

Как утверждает компания, железорудные окатыши составят 90% доменной шахты ЧерМК. После запуска комплекса расход твердого топлива сократится на 25%, а производство доменных печей вырастет на 9%. Пресс-служба «Северстали» добавила, что выбросы загрязняющих веществ благодаря этому сократятся на 133 тыс. тонн в год, парниковых газов — более чем на 2 млн тонн в год.

28 сентября руководитель управления по развитию инвестиционной деятельности «Северстали» Сергей Шарыгин сообщил об обсуждении строительства комплекса по выпуску окатышей. По его словам, компания оценивает инвестиции в проект приблизительно в 70 млрд руб. Предварительными сроками строительства комплекса он назвал 2023–2026 годы.

Петр Бузлаев