В Екатеринбурге под медиаэкраном на Вайнера пройдет футбольный вечер

Футбольный вечер будет организован вечером 18 октября, в среду, под медиаэкраном на улице Вайнера в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ФК «Урал». «На главной пешеходной улице Екатеринбурга состоится футбольный вечер: с кричалками, сувенирами, подарками и сюрпризами»,— говорится в сообщении. В программе — встреча с игроками ФК «Урал», автограф-сессии. Начало фан-встречи в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медиаэкран на улице Вайнера

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Медиаэкран на улице Вайнера

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Медиаэкран на улице Вайнера был подарен компанией «Сима-ленд» к 300-летию Екатеринбурга. С 11 августа на нем транслируются световые шоу, пиротехнические эффекты, кадры из истории города и его достопримечательности. В частности, 6 сентября была организована дискотека в честь певца Юрия Шатунова, которому могло исполниться 50 лет.

Недавно «Сима-ленд» организовал голосование: оставить или убрать медиаэкран. Это произошло после того, как многие екатеринбуржцы высказали недовольство установленной на улице Вайнера статуи льва с золотыми гривой и гениталиями. Сам арт-объект компания с улицы убрала, медиаэкран сейчас передается на баланс муниципалитета.

Дарья Сайнутдинова

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