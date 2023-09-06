В центре Екатеринбурга на Вайнера провели дискотеку под песни Юрия Шатунова

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера устроили дискотеку под известные песни российского певца Юрия Шатунова. Мероприятие устроили в память о певце, в день, когда ему должно было исполниться 50 лет. С инициативой о проведении мероприятия на главной пешеходной улице города с использованием медиаэкрана «Сима-ленда» выступил городской фан-клуб.

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Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал», многие пришли на мероприятие с флагами с изображением исполнителя и белыми розами, как в одноименном хите «Белые розы». «Слушаю Шатунова с 16 лет, сейчас мне 41 год. С ним вся молодость прошла, все самые памятные моменты. Поэтому не могла пропустить юбилей близкого человека»,— рассказывает одна из слушательниц.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Певец приобрел известность в качестве солиста группы «Ласковый май». После распада коллектива Юрий Шатунов начал сольную карьеру.

Анастасия Смолянцева

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