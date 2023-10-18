Свердловский облсуд запретил организацию частного крематория на Химмаше

Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, запретившего эксплуатацию нежилого здания на Химмаше в качестве крематория. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Апелляцию на решение суда первой инстанции подавало ООО «Апельсин – С», которое хотело оборудовать частный крематорий на месте похоронного бюро «Габбро» на улице Димитрова, 72.

Напомним, в октябре 2022 года в Чкаловский райсуд обратились собственники домов, находящихся рядом со зданием крематория. Они, опасаясь за свое здоровье, потребовали от суда запретить эксплуатацию объекта и обязать компанию снести его.

В июне этого года суд частично удовлетворил требования граждан. Компании «Апельсин-С» не только запретили эксплуатировать здание качестве крематория, но и обязали ее либо снести, либо привести объект первоначальный вид до 29 декабря 2024 года. Суд отметил, что организацией похоронного дела могут заниматься только органы местного самоуправления, а решения чиновников о создании места погребения на участке на Химмаше не принималось.

«Суд установил, что здание крематория возведено в обход процедур, предусмотренных законодательством, и является самовольной постройкой. ООО "Апельсин – С" построило здание гаража для уборочной техники, а затем изменило назначение строения без разрешения»,— отметили в пресс-службе.

Компания с решением не согласилась, обжаловав его в областном суде, однако судебная коллегия по гражданским делам апелляцию не удовлетворила.

Подробнее о конфликте из-за частного крематория — в материале «Ъ-Урал» «"Все сгорит, как цветочки"».

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