Обвинение запросило 9,5 лет колонии для экс-зампрокурора Новосибирской области

В Новосибирске сегодня начались судебные прения по уголовному делу бывшего заместителя прокурора области Андрея Турбина. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, наказание за это — от восьми до 15 лет лишения свободы) гособвинение запросило для подсудимого 9,5 лет лишения свободы и штраф в размере около 51 млн руб., рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного следствия. 7,5 лет заключения и штраф 30 млн руб. прокуратура потребовала для предпринимателя Сергея Белоуса, которому вменяется в вину посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, санкция — до 12 лет). В конце октябре в прениях выступит сторона защиты.

Рассмотрение этого уголовного дела началось в Центральном райсуде Новосибирска в январе 2023 года. По данным Генпрокуратуры, в 2017-2018 годах заместитель прокурора области Андрей Турбин при посредничестве Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн руб. и $1 тыс. Ее, говорится в деле, передал коммерсант Михаил Колмогоров за информирование о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и переквалификацию обвинения на менее тяжкую статью УК. В первый день слушаний Андрей Турбин и Сергей Белоуосов заявили о признании вины.

Михаила Колмогорова, который обвиняется в даче взятки (ст. 291 УК РФ), удалось задержать только в апреле 2023 году. Его судят отдельно.

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Константин Воронов