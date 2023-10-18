В Госдуму внесли проект о наказании иностранцев за проведение следствия в России

Законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное проведение на территории России следственных действий по инспирируемым за рубежом уголовным делам внесен в Госдуму. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В случае принятия закона в качестве наказания за подобные действия будет предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнил Василий Пискарев, который выступает одним из авторов законопроекта, уголовная ответственность будет наступать за сбор иностранцами доказательств, проведение в обход российского законодательства оперативно-разыскных мероприятий, допрос россиян, получение от них образцов для экспертизы (отпечатков пальцев, генетического материала и т.д.), а также побуждение россиян к выезду за рубеж «для последующего задержания».

«Все это представляет угрозу для безопасности наших граждан и государства, поэтому должно стать уголовно наказуемым. Ответственность предлагаем установить до пяти лет лишения свободы. Подчеркну: это при условии, что в данных действиях нет признаков шпионажа. В последнем случае приговор будет более суровым»,— написал господин Пискарев в Telegram.

Вчера, 17 октября, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что видит риски политизации деятельности Интерпола. 7 сентября глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД Валерий Калачев рассказал, что «недружественные» России страны обсуждают ее исключение из организации. Ее устав этого не предусматривает.

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Милена Костерева