Глава МВД России Колокольцев заявил о рисках политизации работы Интерпола
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что видит риски политизации деятельности Интерпола. Он подчеркнул, что сотрудничество на этой площадке не должно зависеть от политической конъюнктуры.
«Видим определенные риски в связи с политизацией международного полицейского сотрудничества, в частности, деятельности Интерпола. Профессиональное сотрудничество на этой площадке следует осуществлять независимо от мировой политической конъюнктуры, на основе принципов открытости и взаимного уважения»,— сказал господин Колокольцев на 41-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) (цитата по ТАСС).
АСЕАНПОЛ — отделение Интерпола в Юго-Восточной Азии, а также организация полицейского сотрудничества стран АСЕАН — Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.
Глава МВД подчеркнул, что министерство нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества с АСЕАНПОЛом. По его словам, МВД России уделяет особое внимание наращиванию кадрового потенциала правоохранительных органов стран АСЕАН. В России ежегодно проводятся тренинги для полицейских из стран организации, сообщил господин Колокольцев.
7 сентября глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД Валерий Калачев рассказал, что «недружественные» России страны обсуждают ее исключение из Интерпола. Формально устав Интерпола не предусматривает процедуры по исключению.
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