ОСК выбрала место размещения структур головного офиса в Москве

В течение двух ближайших месяцев некоторые структуры головного офиса Объединенной судостроительной корпорации переедут в офис столичного представительства ОСК, расположенный в бизнес-центре «Легион II» на Большой Татарской улице в Москве. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе 18 октября сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, в настоящий момент прорабатывается вопрос ускоренного возвращения до конца года части управляющих структур ОСК из Петербурга в Москву. При этом официальных комментариев корпорация пока не дает.

Напомним, ранее стало известно, что офис ОСК в столице может разместиться в деловом центре «Москва-Сити». Позднее в самой корпорации заявили, что такую возможность не рассматривают. При этом сам факт планируемого переезда в ОСК не отрицают.

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