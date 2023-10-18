ОСК выбрала место размещения структур головного офиса в Москве
В течение двух ближайших месяцев некоторые структуры головного офиса Объединенной судостроительной корпорации переедут в офис столичного представительства ОСК, расположенный в бизнес-центре «Легион II» на Большой Татарской улице в Москве. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе 18 октября сообщает ТАСС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По словам собеседника агентства, в настоящий момент прорабатывается вопрос ускоренного возвращения до конца года части управляющих структур ОСК из Петербурга в Москву. При этом официальных комментариев корпорация пока не дает.
Напомним, ранее стало известно, что офис ОСК в столице может разместиться в деловом центре «Москва-Сити». Позднее в самой корпорации заявили, что такую возможность не рассматривают. При этом сам факт планируемого переезда в ОСК не отрицают.