Электрички в Ленобласти в 2024 году продлят по пяти направлениям

Власти Ленинградской области намерены в будущем году продлить пригородные электропоезда по пяти направлениям — Витебскому, Выборгскому, Ириновскому, Московскому и Балтийскому. Это связано с растущим спросом на поездки, пояснили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам председателя регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка, прогнозный объем пассажирооборота пригородной пассажирской компании на 2024 год по территории Ленобласти составляет 1,6 млрд пассажиро-километров.

В частности, на Витебском направлении предполагается продлить электрички до Антропшино, на Выборгском — до Рощино, на Ириновском — до Ладожского озера, на Московском — до Будогощи, а на Балтийском направлении — до Волосово.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце сентября в Петербурге в сторону сокращения изменился график движения пригородных поездов. Также стало известно, что в январе-августе 2023 года поездами пригородного сообщения на Октябрьской железной дороге воспользовались в общей сложности 97,9 млн пассажиров.

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