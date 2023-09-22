В Петербурге меняется график движения пригородных электричек

В связи с окончанием дачного сезона и сезонным снижением пассажиропотока с 22 сентября в Санкт-Петербурге в сторону сокращения меняется график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Расписание движения электричек частично изменится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

Как пояснили в СЗППК, подробнее с осенне-зимним расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте www.ppk-pter.ru.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе-августе 2023 года поездами пригородного сообщения на Октябрьской железной дороге воспользовались в общей сложности 97,9 млн пассажиров.

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