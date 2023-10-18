Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ранением школьника в Ижевске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по поводу инцидента в ижевской школе №50, где учащийся 8 класса ранил ножом на уроке своего одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба СК. О ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах ему должен доложить руководитель следственного управления СК по Удмуртии Рустам Тугушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты, допрашиваются очевидцы. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пострадавший был госпитализирован, в настоящее время угрозы его жизни нет.