Премьер-министр Удмуртии: пострадавший ребенок может быть выписан на неделе

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал в своем телеграм-канале, что поговорил с лечащим врачом учащегося школы №50, которого ножом на уроке ранил его 14-летний одноклассник. Он сообщил, что мальчик оказали необходимую медпомощь, врачи надеются, что он будет выписан в течение недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Семенов, Telegram Фото: Ярослав Семенов, Telegram

«Ему, правда, хотелось бы уже сегодня, но спешить не будем — пусть побудет под наблюдением врачей. Уверен, что и родным так будет намного спокойнее. Пока же главный совет докторов — отдых и сон»,— написал господин Семенов.

Он отметил, что ситуация стрессовая, как для пострадавшего, так и для его близких, но психологи семье помогут справиться.

Напомним, 17 октября 14-летний учащийся 8 класса школы №50 в Ижевске во время урока трижды ударил ножом своего одноклассника. По данному факту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проводится проверка.