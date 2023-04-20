На Кубани площади под рис составят 92 тыс. гектаров

В 2023 году площадь сева риса в Краснодарском крае составит 92 тысячи га, этот показатель сохранится на уровне 2022 года, сообщает администрация региона со ссылкой на вице-губернатора Андрея Коробку. Под выращивание риса на Кубани ежегодно отводится около 120 тыс. га, но в прошлом году посевные площади сократились из-за аварии на Федоровском гидроузле.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства края, урожай риса в текущем году составит 580-600 тыс. т, показатель прошлого года – 652 тыс. т, что почти на треть меньше валового сбора риса в 2021 году. По мнению заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, сегодня на российском рынке риса достаточно, предпосылок к дефициту этого продукта нет. На заводах стабильно идет работа по производству крупы.

Водоснабжение рисосеющих хозяйств, как и в прошлом году, будет осуществляться по временной схеме, которая будет действовать до ввода в эксплуатацию Федоровского гидроузла. По данным СМИ, завершение работ на гидротехническом сооружении запланировано на 2025 год.

Анна Перова, Краснодар