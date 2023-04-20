На Кубани урожай риса в 2023 году планируют получить на уровне 600 тысяч тонн

В 2023 году в Краснодарском крае рассчитывают получить урожай риса в объеме 580–600 тыс. тонн. Это позволит сохранить стабильность на продовольственном рынке, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка на краевом совещании отметил, что сейчас в России риса достаточно и предпосылок к дефициту нет. На заводах организована стабильная работа по производству крупы. По словам замминистра сельского хозяйства региона Михаила Тимофеева, аграрии обеспечены семенами на 100%.

«Все семена отечественной селекции. Минеральные удобрения есть практически в полном объеме. Необходимая техника тоже готова, в посевной кампании планируем задействовать порядка 945 агрегатов для предпосевной обработки почвы и 225 — для обеспечения сева»,— отметил замминистра.

Краснодарский край является регионом — лидером по производству риса-сырца и рисовой крупы в РФ. В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле, который использовался для транспортировки воды к рисовым чекам Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов, произошла авария. Она привела к сокращению посевных площадей риса на 25% (со 119 тыс. до 90 тыс. га). В итоге валовый сбор культуры составил 582,5 тыс. тонн, или 60% от общероссийского урожая. Однако рисоводы Кубани планируют, что в 2023 году посевные площади риса сохранятся на уровне прошлого года — 92 тыс. га.

Татьяна Ручкина

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