Посол Антонов: Соединенные Штаты ведут линию на прямое столкновение НАТО с РФ

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон «ведет линию» на полное свертывание двусторонних отношений с Россией. Так дипломат прокомментировал передачу США Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS, которые украинские военные уже применили на поле боя.

«Мы неоднократно предостерегали администрацию США от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность»,— сообщил дипломат (цитата по Telegram-каналу российского посольства в Вашингтоне). При этом он заявил, что поставки оружия Украине не повлияют на расстановку сил на фронте.

По словам Анатолия Антонова, поставки американских вооружений Украине делают США «соучастником преступлений» Киева. Дипломат отметил, что поставляемое Вооруженным силам Украины западное оружие используется ими для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

По данным The Wall Street Journal, ракеты ATACMS Вооруженные силы Украины в ночь на 17 октября использовали для удара по российским военным на аэродроме Бердянска в Запорожской области и в Луганске. Член Совфеда РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил, что элементы ATACMS нашли в запорожском Бердянске. Позднее украинский президент Владимир Зеленский публично подтвердил, что украинская армия впервые использовала новые дальнобойные ракеты, поставленные Киеву из США. Также сведения о передаче Украине ракет ATACMS подтвердили и в Белом доме, уточнив, что эти вооружения могут коренным образом изменить положение дел на поле боя.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов