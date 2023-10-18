Медведев назвал США ответственными за удар по больнице в Газе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что ответственность за удар по больнице в Газе, в результате которого погибли более 800 человек, несут Соединенные Штаты. Ранее палестинское движение «Хамас» заявило, что удар был нанесен армией Израиля, однако в Тель-Авиве причастность к инциденту отрицают и возлагают ответственность на группировку «Исламский джихад».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Медведева, удар по больнице в Газе можно считать «чудовищным военным преступлением». «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

Удар по больнице в Газе нанесен вечером 17 октября. Жертвами удара, по информации телеканала Al Arabiya, стали не менее 800 человек. Армия Израиля заявила, что проводит расследование, она связывает инцидент с неудачным запуском ракеты «Исламским джихадом». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные удар по больнице не наносили, а ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам.

Власти США и Великобритании уже публично заявили о намерении совместно провести тщательное расследование инцидента. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что поручил своим помощника по национальной безопасности собрать информацию о случившемся и выяснить, кто именно нанес удар по медучреждению.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».

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Александр Кислов