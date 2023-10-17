В Черном море морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь с 16 на 17 октября в Крыму отразили атаку восьми беспилотников. Для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

5 октября в северо-западной части акватории Черного моря также был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Татьяна Ручкина

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