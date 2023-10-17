В Крыму за ночь отразили атаку восьми беспилотников

В Крыму за ночь были подавлены и уничтожены восемь беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Для отражения атаки использовались средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Господин Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в акватории Черного моря у побережья полуострова был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Для отражения атаки использовалась морская авиация.

Анастасия Донскова

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