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Коммерсантъ FM
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Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в 2023 году заработал в сумме $260 млн и вернул себе статус самого высокооплачиваемого футболиста в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга журнала Forbes.

В первую десятку рейтинга также вошли чемпион мира аргентинец Лионель Месси ($135 млн), бразилец Неймар ($112 млн), чемпион мира француз Килиан Мбаппе ($110 млн), его соотечественник Карим Бензема ($106 млн), норвежец Эрлинг Холанн ($58 млн), египтянин Мохамед Салах ($53 млн), сенегалец Садио Мане ($52 млн) и бельгиец Кевин де Брёйне ($39 млн). Замкнул десятку англичанин Гарри Кейн ($36 млн).

По данным издания, до этого последний раз Роналду возглавлял мировой рейтинг в 2021 году с доходом $125 млн. В 2022 году он заработал $100 млн и уступил первую позицию заработавшему $128 млн Мбаппе.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

ТАСС

Фотогалерея

Карьера и достижения Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

Фото: AP / Keystone / Steffen Schmidt

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Фото: AP / Paulo Duarte

В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Фото: AP / Matt Dunham

В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью

В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью

Фото: AP / Michael Probst

Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон

Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон

Фото: AP / Niklas Larsson

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Фото: AP / Bernat Armangue

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Фото: AP / Ivan Sekretarev

За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории

За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Фото: Reuters / Sergio Perez

В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону»

В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону»

Фото: AP / Andres Kudacki

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике

В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике

Фото: Reuters / Rafael Marchante

Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим

Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

Фото: Reuters / Rafael Marchante

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193)

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193)

Фото: Amr Dalsh / Reuters

В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Фото: Reuters / Juan Medina

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Фото: Reuters / Massimo Pinca

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня» &lt;br> В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Фото: John Sibley / Reuters

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива» &lt;br> На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Фото: Reuters / Molly Darlington

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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

Фото: AP / Keystone / Steffen Schmidt

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Фото: AP / Paulo Duarte

В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Фото: AP / Matt Dunham

В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью

Фото: AP / Michael Probst

Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон

Фото: AP / Niklas Larsson

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Фото: AP / Bernat Armangue

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Фото: AP / Ivan Sekretarev

За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Фото: Reuters / Sergio Perez

В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону»

Фото: AP / Andres Kudacki

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике

Фото: Reuters / Rafael Marchante

Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

Фото: Reuters / Rafael Marchante

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193)

Фото: Amr Dalsh / Reuters

В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Фото: Reuters / Juan Medina

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Фото: Reuters / Massimo Pinca

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Фото: John Sibley / Reuters

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Фото: Reuters / Molly Darlington

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  • Газета «Коммерсантъ» №194 от 18.10.2023, стр. 12

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