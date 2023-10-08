ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе в столице Кубани завершилась со счетом 3:2.

У «Краснодара» голы забили Эдуард Сперцян (на 50-й минуте) и Джон Кордоба (90+5). Еще один автогол был от нападающего «Ростова» Николая Комличенко (80-я минута). У ФК «Ростов» отличились Данил Глебов (23) и Мохаммад Мохеби (41), забивший дебютный мяч за команду.

На 61-й минуте главный тренер «Краснодара» Владимир Илич получил желтую карточку.

Всего команда набрала 27 очков. Сейчас она занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 10 очков и 13-е место. В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 21 октября.

Татьяна Ручкина

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