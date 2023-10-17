Ивановский подрядчик отремонтирует дорогу в Тамбовской области за 132 млн рублей

Ивановское ООО «Независимая строительная компания» («НСК») получило контракт на ремонт дороги регионального значения от трассы «Каспий» до автодороги «Орел–Тамбов» через Жердевку, Токаревку и Мордово в Тамбовской области. Компания победила в конкурсе по выбору подрядчика, снизив начальную стоимость работ на 6% со 140,4 млн до 132 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

За контракт боролись восемь участников. Данные остальных не раскрываются, однако известно, что они были готовы выполнить работы за сумму от 115,2 млн до 139 млн руб. При подведении итогов конкурса в первую очередь учитывалось ценовое предложение, во вторую — квалификация участника.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Независимая строительная компания» было зарегистрировано в 2016 году. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром выступает Алексей Арипов. Выручка компании в 2022 году выросла с 1 млрд до 1,7 млрд руб., чистая прибыль снизилась с 96 млн до 86 млн руб. С 2016 года общество получило 591 госконтракт на общую сумму 9,6 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (5,5 млрд руб.), управление благоустройства администрации Иванова (1 млрд руб.) и структура Федерального дорожного агентства «Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье"» (679,5 млн руб.).

Подрядчику необходимо заменить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить 56 дорожных знаков и две остановки общественного транспорта, нанести разметку. Работы должны быть выполнены в один этап с даты заключения контракта (сейчас он подписывается поставщиком) до 1 октября 2024 года. Гарантия на них составит от шести месяцев до десяти лет в зависимости от конкретного объекта.

Как в Липецкой области выбирали подрядчиков для ремонта дорог за 4,4 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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