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Объявлен поиск подрядчика для ремонта дороги на Тамбовщине за 140 млн рублей

Областное учреждение «Тамбовавтодор» объявило торги по выбору подрядчика для ремонта дороги регионального значения «Каспий» — Токаревка» — Вязовое — «Каспий» — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — Орел — Тамбов. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 140,4 млн руб.

Подрядчику будет необходимо заменить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить 56 дорожных знаков и две остановки общественного транспорта, нанести разметку. Работы должны быть выполнены в один этап с даты заключения контракта до 1 октября 2024 года. Гарантия на них составит от шести месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

Компанию для проведения ремонта выберут в ходе конкурса, на котором в первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника. Подавать заявки на участие в нем можно до 12 октября. Итоги будут подведены 17 октября.

Об интересе правоохранителей к руководству «Тамбовавтодора» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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