Медики оценили состояние пострадавшей от упавшего дерева в Отрадном

Женщина, пострадавшая во вторник в результате падения дерева в Отрадном, госпитализирована. Она в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«Состояние оценивается как средней степени тяжести»,— говорится в сообщении.

Также в результате падения дерева получил травмы и скончался на месте мужчина. Следователи начали проверку по факту происшествия. Ранее силовики сообщили о тяжелом состоянии пострадавшей женщины. Следователи работают на месте происшествия.

Георгий Портнов