Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медики оценили состояние пострадавшей от упавшего дерева в Отрадном

Женщина, пострадавшая во вторник в результате падения дерева в Отрадном, госпитализирована. Она в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«Состояние оценивается как средней степени тяжести»,— говорится в сообщении.

Также в результате падения дерева получил травмы и скончался на месте мужчина. Следователи начали проверку по факту происшествия. Ранее силовики сообщили о тяжелом состоянии пострадавшей женщины. Следователи работают на месте происшествия.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...