Закон о внесудебной блокировке сайтов по сборам для ВСУ принят во втором чтении

Депутаты Госдумы на пленарном заседании сегодня, 17 октября, приняли во втором чтении законопроект, который позволит блокировать сайты по финансовой поддержке вооруженных сил Украины во внесудебном порядке. Законопроект позволит Роскомнадзору блокировать сайты оперативнее.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Антона Горелкина, на сегодняшнем заседании были приняты три правки, которые поступили ко второму чтению. В них речь идет о том, что о сайтах по сбору средств ВСУ Генпрокуратуру смогут уведомлять обычные граждане, региональные и федеральные власти.

Поправками ко второму чтению также предусмотрены изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Указывается, что собирать пожертвования для религиозных организаций могут только они сами или уполномоченные ими лица. Распространяемые в сети заявления о сборах, нарушающие это требование, будут блокироваться.

Принятый во втором чтении законопроект был разработан комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он был внесен на рассмотрение 20 сентября 2022 года. В пояснительной записке говорится, что за период спецоперации «установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ». Это, по мнению авторов инициативы, представляет угрозу безопасности РФ.

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