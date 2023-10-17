В Белгороде будут выделять по 150 тыс. на похороны жителей, погибших из-за СВО

Власти Белгорода установили дополнительную меру поддержки семьям местных жителей, которые погибли в городе из-за «событий, связанных с проведением специальной военной операции». Согласно постановлению городской администрации, им будут выплачивать по 150 тыс. руб. на организацию «достойного погребения».

Претендовать на выплату имеют право супруги, дети и родители погибшего, а также иные лица, взявшие на себя обязанность организовать погребение. Для получения денег родственники должны обратиться в управление социальной защиты населения администрации, куда необходимо предоставить документы о личности погибшего и об обстоятельствах его смерти на территории города, а также сведения о его прописке в Белгороде. Заявление на предоставление выплаты может рассматриваться в течение десяти рабочих дней.

В случае отсутствия родственников и людей, занимающихся похоронами, городские власти будут осуществлять погребение самостоятельно. На захоронение за счет средств резервного фонда властей будет выделяться не более 100 тыс. руб.

В конце прошлой недели в Белгороде из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли родители и четырехлетний ребенок сотрудницы местного технологического университета. Их похороны прошли 14 октября.

Сергей Толмачев, Воронеж