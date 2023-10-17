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СКР организовал доследственную проверку после обрушения в Доме Устинова

Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту госпитализации двух рабочих после обрушения флигеля Дома Устинова в Адмиралтейском районе города. Об этом в силовом ведомстве сообщили 17 октября.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По данным СКР, накануне во время производства строительных работ во время демонтажа исторического здания, были травмированы два человека. Их отправили в больницу.

По результатам доследственной проверки СК примет процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее собственную проверку после ЧП в Доме Устинова инициировала городская прокуратура.

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