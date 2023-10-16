Градозащитники сообщили про обвал при сносе флигеля Дома Устинова в Петербурге

В ходе работ по демонтажу исторического флигеля Дома Устинова на улице Егорова в Петербурге произошел обвал. На месте МЧС, скорая, реанимация и полиция. Об этом 16 октября сообщает Telegram-канал градозащитников «SOS СПб снос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

«Из-под завалов уже извлечены двое рабочих, один из них выжил. Спасатели продолжают разбирать обломки в поиске тел»,— говорится в сообщении.

Официальной информации о ЧП пока не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отклонил исковое заявление градозащитников против комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества». Истцы намеревались отстоять здание по адресу улица Егорова, 23Б, корп. 2, лит. А, в Адмиралтейском районе. Здесь, по мнению активистов, располагается флигель исторического здания 1903–1904 годов постройки. В документах же указана другая дата: 1930 год.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Градозащитники не отстояли флигель».

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