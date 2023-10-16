Прокуратура проверит обстоятельства обрушения флигеля Дома Устинова

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проведет проверку в связи с обрушением флигеля Дома Устинова на улице Егорова, где проводились демонтажные работы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку действия рабочих, проводивших строительные работы. По уточненным данным, в результате обвала здания два человека пострадали.

Ранее 16 октября градозащитники сообщили в Telegram-канале «SOS СПб Снос», что в ходе работ по демонтажу исторического флигеля Дома Устинова на улице Егорова произошел обвал. На месте работают МЧС, скорая, реанимация и полиция. По предварительной информации, пострадали двое рабочих. Демонтажные работы проводит компания «Прайд».

В конце сентября Куйбышевский районный суд Петербурга отклонил исковое заявление градозащитников против комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества». Истцы намеревались отстоять здание по адресу: улица Егорова, 23Б, корп. 2, лит. А, в Адмиралтейском районе.

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