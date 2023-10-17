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Коммерсантъ FM
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Цена Brent превышала $90 за баррель

Стоимость декабрьских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 14:41 мск, составляла $90,11 за баррель. Это на $0,46 (0,51%) выше показателя на момент закрытие предыдущей сессии.

Последний раз Brent торговалась выше $90 за баррель 13 октября. На 15:43 мск цена марки опустилась до $89,7. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 14:41 мск на $0,35 (0,4%), до $87,01 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне ослабления американского доллара. Индекс DXY, который отражает стоимость доллара США к шести основным мировым валютам, снижается на 0,1%. Еще один фактор риска для цен на нефть — война между Израилем и палестинским движением «Хамас».

Подробнее — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Анастасия Ларина

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