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Коммерсантъ FM
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Цена на нефть Brent превысила $90 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась в ходе торгов в пятницу, 13 октября, выше $90 за баррель. Последний раз она торговалась на этом уровне 4 октября.

Декабрьский фьючерс на Brent на закрытии торгов на лондонской бирже ICE стоил $90,8 за баррель (+5,6%). Стоимость WTI на Нью-Йоркской товарной бирже составляет $87,72 за баррель (+5,8%).

Как отмечает Reuters, война между Израилем и палестинским движением «Хамас» представляет один из наиболее значительных рисков для нефтяного рынка после ввода войск России на Украину. Израиль, в отличие от России, не является крупным производителем нефти, однако существует риск, что война распространится на основных производителей на Ближнем Востоке.

О глобальном спросе на энергоносители — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Леонид Уварчев

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