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Коммерсантъ FM
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Новые назначения

Кто такой Давиде Ренне, новый креативный директор Moschino?

Итальянский модный дом Moschino объявил о назначении нового креативного директора — им стал дизайнер Давиде Ренне, до этого 20 лет работавший в Gucci. Разбираемся, кто такой Ренне и почему выбор пал именно на него.

Давиде Ренне

Давиде Ренне

Фото: @moschino

Давиде Ренне

Фото: @moschino

В марте этого года Moschino объявила, что креативный директор марки Джереми Скотт покидает свой пост после десяти лет во главе итальянского модного дома. Куда уходит Скотт — не ясно, сам дизайнер пока не раскрыл свои дальнейшие планы. Джереми Скотт идеально подходил Moschino: кричащие цвета, провокационные слоганы и в целом бескомпромиссный подход к созданию гардероба отвечал всем требованиям марки. Франко Москино, основав свой бренд в 1983 году, бросил вызов модной индустрии того времени, сделав ставку на сказочные мотивы и эпатирующие дизайны. Джереми Скотт довольно быстро начал ассоциироваться с Moschino и разделил всех, кто о нем говорит, на два лагеря: Скотта либо обожают, либо ненавидят — равнодушным он не оставляет никого.

Давиде Ренне, только что назначенный креативным директором марки, подходит к своей новой должности с необходимой долей иронии. Дизайнер говорит: «Москино называл свою студию la sala giochi, то есть игровая комната. Это откликается и во мне: к достижениям итальянской моды, и дома Moschino в особенности, стоит подходить как к веселой игре».

Давиде Ренне и Алессандро Микеле

Давиде Ренне и Алессандро Микеле

Фото: @daviderenne

Давиде Ренне и Алессандро Микеле

Фото: @daviderenne

Последние 20 лет Ренне работал в другом итальянском модном доме — Gucci. До недавнего времени он был главой направления женских коллекций. Ренне застал двух креативных директоров — Фриду Джаннини и Алессандро Микеле. Опыт последнего, хочется верить, поможет дизайнеру найти свой язык в Moschino. Бескомпромиссная верность своей философии и желание переосмыслить современные коды Gucci сделали Микеле одним из лучших креативных директоров марки и одним из самых заметных дизайнеров нашего поколения. Возможно, это передалось и Ренне. Нет, это не значит, что в коллекциях Moschino появятся хиппи-мотивы и цветочные принты — скорее мы увидим начало новой главы для итальянской марки, а не попытку сохранить наследие Джереми Скотта.

Илья Петрук

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