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Коммерсантъ FM
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ТАСС: полиция проверяет Суркова из-за статьи о кластере «Великий Север»

Полиция Москвы проводит проверку статьи «Рождение Севера» бывшего помощника президента Владислава Суркова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Проверка ведется по ст. 144–145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления).

Владислав Сурков в 2018 году

Владислав Сурков в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владислав Сурков в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным «РИА Новости», в полицию «поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова», приведенные в его статье. Кто был заявителем и какие именно высказывания могли вызвать недовольство, не уточняется.

Упомянутая статья была опубликована 27 сентября. Владислав Сурков в ней предложил альтернативу термину «глобальный Юг» — кластер «Великий Север». По мнению господина Суркова, этот кластер зародится после победы России в вооруженном конфликте с Украиной, а войдут в него помимо России США и Европа. Он также заявил, что у России нет истинных союзников в Африке или Азии.

Лаура Кеффер

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