Сурков назвал галлюцинацией веру в наличие у России союзников в Африке или Азии

Экс-помощник президента России Владислав Сурков написал новую статью, в которой предложил альтернативу термину «глобальный Юг» — кластер «Великий Север». По мнению господина Суркова, этот кластер зародится после победы России в вооруженном конфликте с Украиной, а войдут в него, помимо России, США и Европа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Сурков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владислав Сурков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Свою статью Владислав Сурков начал с тезиса о том, что у России нет истинных союзников в Африке или Азии. В этом контексте он вспомнил про легенду о царе-священнике Иоанне, мифическом правителе христианского государства в Центральной Азии. Господин Сурков назвал веру в то, что союзники России находятся в Африке или Азии, «геополитической галлюцинацией».

Как утверждает господин Сурков, «три великих северных цивилизации», США, ЕС и Россия, «черпают развитие в образе Pax Romana», а «исходный код этих трех метакультур заложен в Илиаде и Евангелии».

«Что же можно различить впереди, если попытаться взглянуть поверх миражей? Что будет, если убрать с шахматной доски ложные фигуры? Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер»,— написал господин Сурков. Эту формацию Владислав Сурков считает «правильным миром», до которого скоро дозреют США и ЕС.

По мнению Владислава Суркова, шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда Владимир Путин предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО, но это предложение отклонили из-за страха США конкуренции со стороны Москвы.

«Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата. Злоба дня сего сменится созиданием. И это станет заслугой не столько политиков будущего, сколько Гомера и св. Марка»,— так завершил свою статью бывший помощник Владимира Путина.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».