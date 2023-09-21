Мэрия Орла готова заплатить 44 млн рублей за предоставление кредита в 315 млн

Администрация Орла объявила новый аукцион по предоставлено возобновляемой кредитной линии на 315 млн руб. сроком на 365 дней. Начальная цена составляет 44,1 млн, следует из документации.

В начале сентября мэрия объявляла такой же аукцион, но с начальной ценой в 40,9 млн руб. Он был отменен в начале этой недели.

Кредит необходим властям на погашение муниципальных долговых обязательств и (или) финансирование дефицита бюджета Орла, следует из документации.

Заявки на новые торги принимаются до 12 октября. Подведение итогов запланировано на 16 октября.

О ситуации с бюджетами регионов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Александр Прытков

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