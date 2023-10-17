Футболист «Урала» Илья Помазун провел дебютный матч за сборную России

Вратарь ФК «Урал» Илья Помазун провел дебютный матч за сборную России. Накануне российская команда в Турции встретилась со сборной Кении. Игра завершилась со счетом 2:2.

«Все 90 минут ворота нашей сборной защищал Илья Помазун. Гордимся, любим и поздравляем Илью с дебютом за сборную России»,— отметили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, основной вратарь ФК «Урал» Илья Помазун является арендованным игроком ЦСКА. В составе команды он выступает уже три года. В прошедшем сезоне Илья Помазун отыграл за «Урал» 39 матчей, в восьми из них не пропустил ни одного гола.

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