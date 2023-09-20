Гончаренко про победу над «Локомотивом»: «Пришло время Помазуну вытащить серию пенальти»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко похвалил вратаря команды Илью Помазуна, который отбил два мяча в серии пенальти против «Локомотива». Результатом стала победа в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России 4:2 по пенальти (в основное время 0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На послематчевой пресс-конференции господин Гончаренко поблагодарил болельщиков за массовое присутствие на матче в будний день (на трибунах за матчем наблюдали более 11 тыс. человек).

Напомним, основной вратарь ФК «Урал» Илья Помазун является арендованным игроком ЦСКА. Виктор Гончаренко ранее с ним работал, когда был главным тренером армейского клуба. «Я постоянно вспоминаю игру, когда была серия пенальти у ЦСКА в Тюмени, где Илья Помазун пропустил все мячи и подкалываю его, что может сегодня пришло время вытащить серию пенальти. И именно в данном матче он смог хорошо себя проявить в серии одиннадцатиметровых»,— поделился господин Гончаренко.

В игре команды в основное время главный тренер ФК «Урал» отметил хороший стартовый отрезок из 30 минут. Он признал преимущество «Локомотива» во втором тайме за счет замен, ускоривших фланги и движение мяча в центре поля. По его мнению, клубы имели множество моментов, которые должны были открывать счет в матче.

«Поздравляю хозяев с победой. Я уже сказал своей команде, что ни в коем случае не нужно расстраиваться»,— прокомментировал поражение главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов.

Согласно статистике матча, «Локомотив» сделал больше ударов по воротам (11 на 8), ударов в створ (6 на 4). Московский клуб заработал четыре угловых против двух у хозяев и чаще блокировал удары (3 на 1). ФК «Урал» имел преимущество во владении мячом 53% на 47%.

Предупреждение судейская бригада Сергея Карасева сделала защитнику гостей Максиму Неханову.

Следующий матч ФК «Урал» в Кубке России состоится 3 октября в Екатеринбурге против «Рубина» из Казани.

Александр Стародумов

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