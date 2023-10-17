TSMC отказалась от строительства завода на севере Тайваня за $2,9 млрд

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отказалась от идеи построить новый завод продвинутой упаковки микрочипов на севере Тайваня, сообщает Bloomberg. Проект оценивался компанией в $2,9 млрд.

TSMC анонсировала строительство нового завода в августе. Он должен был быть построен неподалеку от действующих заводов компании в Таоюане на севере Тайваня. Однако компания столкнулась с недовольством общественности. Местные жители выступили резко против строительства нового завода, отмечая, что правительство скупает земли вокруг действующего индустриального парка в Таоюане по ценам гораздо ниже рыночных, чтобы расширить промзону.

Как пояснял ранее генеральный директор TSMC, новый завод необходим, чтобы удовлетворить высокий спрос на рынке. Нынешних мощностей TSMC, являющейся крупнейшим производителем микрочипов в мире, уже не хватает. Запуск новой производственной площадки должен удвоить объем мощностей по продвинутой упаковке микрочипов. Теперь компания рассмотрит альтернативные варианты для строительства завода.

Кирилл Сарханянц