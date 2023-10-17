Алиев: тема карабахского конфликта закрыта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тема конфликта в Нагорном Карабахе «закрыта окончательно». Он заявил об этом на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.

«Это большое счастье»,— считает господин Алиев (цитата по ТАСС).

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика фактически перестала существовать после военной операции Азербайджана, проведенной в сентябре. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. 15 октября Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны, а флаги водрузить».

Лаура Кеффер