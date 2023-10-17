Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в РФ к концу года составит 73,4 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что, по оперативным данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2023 года увеличится до 73,4 года. По результатам 2022 года продолжительность жизни в России составила 72,8 года.

Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По оперативным данным Росстата, в 2023 году в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года. Таким образом, опережающими темпами было преодолено и восполнено значительное снижение этого показателя, прошедшее за время пандемии новой коронавирусной инфекции», — сказал господин Мурашко, выступая по видеосвязи на форуме «Здравоохранение Сибири» в Новосибирске (цитата по «РИА Новости»).

Показатель ожидаемой продолжительности жизни отражает число лет, которое может прожить человек, родившийся в определенном году, при условии, что на протяжении всей жизни его гипотетического поколения уровень смертности останется таким же, как и в год, для которого рассчитан этот показатель.

Глава Минздрава отметил, что показатель продолжительности жизни с 2021 по 2022 год в России вырос на 2,6 года и составил 72,7 года. При этом целевое значение на этот период составляло 71 год. Он также подчеркнул, что стратегической задачей является увеличение продолжительности жизни по стране до 78 лет к 2030 году.

Согласно прогнозу Социального фонда России, абсолютное число родившихся в 2024 году снизится на 5,8%, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. В текущем году власти ожидают, что в России родится 1,245 млн человек. Это минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн.

Подробнее о стратегии демографической безопасности России — в материале «Ъ» «Демографии приказано выжить».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...