Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в РФ к концу года составит 73,4 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что, по оперативным данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2023 года увеличится до 73,4 года. По результатам 2022 года продолжительность жизни в России составила 72,8 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По оперативным данным Росстата, в 2023 году в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года. Таким образом, опережающими темпами было преодолено и восполнено значительное снижение этого показателя, прошедшее за время пандемии новой коронавирусной инфекции», — сказал господин Мурашко, выступая по видеосвязи на форуме «Здравоохранение Сибири» в Новосибирске (цитата по «РИА Новости»).

Показатель ожидаемой продолжительности жизни отражает число лет, которое может прожить человек, родившийся в определенном году, при условии, что на протяжении всей жизни его гипотетического поколения уровень смертности останется таким же, как и в год, для которого рассчитан этот показатель.

Глава Минздрава отметил, что показатель продолжительности жизни с 2021 по 2022 год в России вырос на 2,6 года и составил 72,7 года. При этом целевое значение на этот период составляло 71 год. Он также подчеркнул, что стратегической задачей является увеличение продолжительности жизни по стране до 78 лет к 2030 году.

Согласно прогнозу Социального фонда России, абсолютное число родившихся в 2024 году снизится на 5,8%, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. В текущем году власти ожидают, что в России родится 1,245 млн человек. Это минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн.

Подробнее о стратегии демографической безопасности России — в материале «Ъ» «Демографии приказано выжить».

Милена Костерева