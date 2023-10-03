Социальный фонд России прогнозирует снижение рождаемости в 2023-2026 годах

Согласно прогнозу Социального фонда России (СФР) к проекту бюджета, абсолютное число родившихся в 2024 году снизится на 5,8%, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. В текущем году власти ожидают, что в России родится 1,245 млн человек. Это минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн. Материалы СФР приводит РБК.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минтруда, бюджет Социального фонда подготовлен исходя из числа рождений по среднему варианту демографического прогноза, подготовленного Росстатом. Абсолютное число родившихся по прогнозу СФР составит:

в 2024 году — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);

в 2025 году — 1,153 млн человек;

в 2026 году — 1,143 млн человек.

Рекордное число родившихся в постсоветской истории России было зафиксировано в 2014 году (1,943 млн), после этого показатель начал снижаться ежегодно. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в первом полугодии 2023 года уровень рождаемости снизился на 2,3% относительного аналогичного периода 2022-го.

В мае Минтруд анонсировал меры по повышению рождаемости. Среди них — повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий, повышение доступности услуг присмотра за детьми, гарантии для многодетных семей, утверждение локальных программ по повышению рождаемости в регионах. Также среди этих мер — укрепление традиционных ценностей, в их числе — поправки, касающиеся запрета ЛГБТ-пропаганды и смены пола.

На сколько качественна региональная демографическая статистика — в материале «Смертности рассчитали новый индекс».

Милена Костерева