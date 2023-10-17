Песков прокомментировал слова Байдена о намерении подавить Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о намерении объединить Европу для того, чтобы подавить российского президента Владимира Путина. По мнению господина Пескова, идея господина Байдена не является новой, но ее последователи с трудом могут объяснить, зачем им это надо.

«Это не новая идея. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры — все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это надо, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор»,— сказал пресс-секретарь журналистам (цитата по ТАСС).

Господин Песков считает, что объясняться по вопросам траты денег на такие планы этим политикам придется с налогоплательщиками.

16 октября на вопрос, собирается ли он баллотироваться на второй срок, Джо Байден, в частности, заявил: «Представьте, что произойдет, если мы объединим всю Европу, а Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».

Об отношениях России и США — в материале «Ъ» «Как наше ДВЗЯИ отзовется».