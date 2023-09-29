В Белгородской и Воронежской областях прогнозируется повышенный риск пожаров

В октябре в Белгородской области и на юге Воронежской прогнозируются «повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров». Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

Прогноз составляется на основании гидрометеорологических данных, долгосрочных прогнозов температуры и осадков и «многомерного корреляционного анализа».

«Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами. Во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров»,— подчеркнули в учреждении.

В Белгородской и Воронежской областях продолжают действовать противопожарные режимы, введенные в середине апреля. На Белгородчине он продлится, как минимум, до 4 октября, в Воронежской области — до особого распоряжения, которое обычно выдается в начале октября в связи с установлением дождливой погоды.

По данным «Авиалесоохраны», с начала года по 28 сентября в макрорегионе произошло семь лесных пожаров: два в Тамбовской области и пять — в Белгородской.

Какие прогнозы пожароопасности в макрорегионе учреждение давало весной 2023 года — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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