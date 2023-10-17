Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На подлете к Крыму за ночь было сбито и подавлено восемь беспилотников

В ночь на 17 октября на подлете к Крыму было сбито силами противовоздушной обороны и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За ночь на подлете к Крыму были подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!» — написал Сергей Аксенов в Telegram.

7 октября средства ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты ЗРК С-200, сообщало Минобороны России. 6 октября, согласно заявлению российского оборонного ведомства, у берегов Крыма был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Подробнее о ситуации в Крыму — в материале «Ъ» «Комбинированный удар не удался».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...