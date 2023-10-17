На подлете к Крыму за ночь было сбито и подавлено восемь беспилотников

В ночь на 17 октября на подлете к Крыму было сбито силами противовоздушной обороны и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За ночь на подлете к Крыму были подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!» — написал Сергей Аксенов в Telegram.

7 октября средства ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты ЗРК С-200, сообщало Минобороны России. 6 октября, согласно заявлению российского оборонного ведомства, у берегов Крыма был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Подробнее о ситуации в Крыму — в материале «Ъ» «Комбинированный удар не удался».