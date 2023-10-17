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Коммерсантъ FM
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Власти не утвердили расширение списка причин для досрочного снятия денег с ИИС-3

Досрочное снятие денег с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без потери права на налоговые льготы предусмотрят только для оплаты дорогостоящего лечения. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином, согласовали Банк России, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба. Сейчас досрочное снятие денег с любого вида ИИС, вне зависимости от обстоятельств, лишает инвестора права на налоговые льготы.

Из комментария Минфина к проекту поправок в Налоговый кодекс, который приводит РБК, следует, что министерство совместно с Банком России «провели серию дополнительных совещаний», чтобы выработать единую позицию по вопросу увеличения числа случаев, когда деньги с ИИC-3 можно будет снять до окончания срока инвестиций. «Был сделан вывод об отсутствии необходимости расширения списка особых жизненных ситуаций на данном этапе», — говорится в документе.

Кроме того, Минфин указал, что законопроект об ИИС-3 предусматривает «существенные налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц». Основное условие этих льгот — долгосрочность вложений. «Досрочное изъятие средств фактически означает недостижение поставленных целей, поэтому такие случаи должны быть ограниченными, а администрирование — проработанным. Законопроектом уже предусмотрен такой случай — необходимость дорогостоящего лечения», — заключили в Минфине.

В то же время поправками предлагается запретить получать социальный налоговый вычет на лечение (возврат части средств, на который может претендовать любой гражданин, вне зависимости от наличия у него инвестиционного счета), если такое лечение было оплачено деньгами с ИИС-3.

Поправки к Налоговому кодексу об увеличении выплат с ИИС-3 Минфин внес в июне. Предполагалось, что вывести деньги с ИИС-3 можно будет только через десять лет. Сейчас этот срок — всего три года. При этом увеличиваться он будет постепенно. В то же время и размер вычета для существующих ИИС гораздо меньше. Для первого типа счетов — максимум 52 тыс. руб. в год. В случае ИИС-2 инвестор в целом освобождается от уплаты налога при закрытии счета, за исключением доходов от дивидендов. Ожидается, что новый вид инвестсчетов появится с января 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Инвесторам вычтется».

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