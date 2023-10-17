Шойгу: ОПК получил право использовать все резервы для выпуска артиллерии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Национальном центре управления обороной РФ совещание по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска»,— сказал министр в ходе совещания.

Сергей Шойгу сообщил, что федеральные органы власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем. Правительство предоставило оборонной промышленности право использовать «все резервы, в том числе мобилизационные мощности», для решения поставленных задач, добавил он.

Глава Минобороны заявил, что оборонное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило число испытаний и снизило требования к выбору комплектующих артиллерийских изделий при условии сохранения качества продукции.

В середине июня 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о выполнении гособоронзаказа почти на 100%. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отмечал, что на 90% вся продукция, которая задействована в военном конфликте с Украиной, является российской. В первую очередь это ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, тяжелые огневые системы, все виды боеприпасов, сообщил он.