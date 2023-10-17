Минтруд выявил 663 тыс. россиян, занятых в теневом секторе экономики

Мониторинг Минтруда показал, что в 2022 году 663 882 гражданина находились в неформальных трудовых отношениях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад министерства.

Для решение проблемы Минтруд намерен:

проанализировать, как стимулировать компании к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым (в плане возникновения теневой занятости) отраслям (в их числе — торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство);

законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости;

создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили факты нелегальной занятости — ведомство надеется, что это поможет ускорить легализацию трудовых отношений.

В сентябре РБК сообщал, что Минтруд разработал проект методики для оценки численности россиян, занятых в теневом секторе экономики, а также для определения целевых показателей по ее выявлению. На основании предложенной ведомством формулы расчета властям регионов установят KPI по «легализации» таких россиян. Ожидается, что за три года «обелят» 30% теневого сектора.

По прогнозу Минэкономики, технический прогресс уберет с рынка труда более 700 тыс. россиян. Ведомство ожидает, что спрос на кадры упадет в четырех сферах — сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рынок труда избавится от лишнего».

Лаура Кеффер